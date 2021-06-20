20.06.2021 (21:46)

Военнослужащим Тульского соединения Воздушно-десантных войск вручили почётные знаки парашютиста

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении военнослужащие, призванные на военную службу весной и летом, совершили свой первый прыжок с парашютом из самолёта Ан-2.

Всего было совершенно более 400 прыжков, из которых 230 совершили десантники впервые. Военнослужащие соединения показали смелые и решительные действия.

По традиции на площадке приземления «Слободка» с совершением первого прыжка десантников поздравил командир Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии полковник Евгений Тонких, который в торжественной обстановке вручил гвардейцам почётные знаки парашютиста.



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