20.06.2021 (21:27)
Свыше 200 новобранцев РВСН приняли Военную присягу
20 июня в соединениях и воинских частях РВСН прошли торжественные церемонии приведения к Военной присяге более 200 новобранцев, призванных на военную службу весной текущего года.
Менее чем за полтора месяца, предшествующих этому дню, все они прошли общевойсковую подготовку.
Во время торжественной церемонии командиры и представители общественных организаций поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием, а военнослужащие старшего призыва наглядно продемонстрировали свою боевую выучку.
Церемонии приведения к Военной присяге прошли в закрытом режиме в целях безопасности.
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