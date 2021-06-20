20.06.2021 (21:27)

Свыше 200 новобранцев РВСН приняли Военную присягу

20 июня в соединениях и воинских частях РВСН прошли торжественные церемонии приведения к Военной присяге более 200 новобранцев, призванных на военную службу весной текущего года.

Менее чем за полтора месяца, предшествующих этому дню, все они прошли общевойсковую подготовку.

Во время торжественной церемонии командиры и представители общественных организаций поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием, а военнослужащие старшего призыва наглядно продемонстрировали свою боевую выучку.

Церемонии приведения к Военной присяге прошли в закрытом режиме в целях безопасности.

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