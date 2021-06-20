20.06.2021 (21:11)

Специалисты минно-торпедной службы Северного флота отметили профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник – День специалиста минно-торпедного вооружения ВМФ России отметили военнослужащие соответствующей службы Северного флота, флагманские минёры и личный состав минно-торпедной боевой части надводных кораблей и подводных лодок флота. Свои поздравления им направил командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он отметил важную роль, которую играют специалисты минно-торпедного оружия в укреплении обороноспособности флота и пожелал им успехов в профессиональной деятельности.

Справочно: Минно-торпедное оружие, применяемое именно на море, особенно в подводной среде, является спецификой Военно-морского флота, в отличие от ракетного и артиллерийского вооружения, которое присуще всем видам вооружённых сил. Специалисты этого профиля нередко становятся командирами кораблей, соединений, а также командующими объединениями.

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