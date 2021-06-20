20.06.2021 (21:01)

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил специалистов минно-торпедной службы Военно-Морского Флота с профессиональным праздником, который отмечается ежегодно 20 июня

«Специалисты минно-торпедной службы достойно выполняют свои задачи, своим мастерством доказывая преемственность флотских традиций. Океанский Военно-Морской Флот нашей страны всегда имел на своем вооружении эффективное морское подводное оружие, совершенствование и развитие, которого будет продолжено синхронно с активным оснащением Военно-Морского Флота надводными кораблями и подводными лодками нового поколения. Соответственно, развивается и система подготовки кадров для минно-торпедной службы, разрабатываются и внедряются в учебный процесс новые учебные программы, наращивается объем мероприятий, позволяющий получить практический опыт», – отметил Главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

Справочно: Дата годового праздника выбрана в память о первом успешном применении минного оружия Российским флотом. В ходе Восточной войны в июне 1854 года английские и французские войска, объединившись в эскадру, решили захватить Кронштадт, Свеаборг, Ревель и Усть-Двинск. Были выставлены минные заграждения из 1856 мин Якоби. Пройдя в Финский залив, эскадра противников обнаружила защищенные пути прохода и, не сумев прорвать оцепление, покинула залив. Спустя год была предпринята повторная попытка взятия города Кронштадт англо-французским отрядом численностью около 20 пароходов. 4 корабля отряда были повреждены.

Первое применение нашим Флотом торпедного оружия состоялось в ходе Крымской войны 1877-1877 гг. В ночь на 14 января 1878 года катера «Чесма» под командованием лейтенанта И.М. Зацаренного и «Сухум-Кале» под командованием лейтенанта О.И. Щешинского на Батумском рейде атаковала броненосный пароход «Интибах» водоизмещением 160 т.

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