20.06.2021 (20:52)

Юнги детского морского центра «Каравелла» примут участие в морской практике на учебном парусном судне «Паллада»

До конца августа юнгам предстоит увлекательное плавание по акватории Тихого океана в честь 280-летия «Второй Камчатской экспедиции» российского мореплавателя Витуса Беринга с заходом на о. Кунашир (Курильские острова), Петропавловск-Камчатский, Командорские острова, Анадыр и Эгвекинот (Чукотка), в бухту Провидения и на о. Сахалин.

Во время похода юные моряки изучат основы корабельной организации, познакомятся с основными способами кораблевождения и решения навигационных задач в море, выработают хорошие морские качества, приобретут навыки в обслуживании корабельных заведований и опыт работы с парусным вооружением и такелажем в разных условиях плавания.

Поход позволит сформировать у юнг надежные морально-волевые качества, пройти закалку морем в сложных условиях, приобрести практические навыки исполнения обязанностей по основным морским специальностям.

Детский морской центр «Каравелла» является одной из ведущих организаций России среди учреждений дополнительного образования для детей. За 40 лет работы через обучение в ДМЦ «Каравелла» прошло более 3000 человек, а выпускники учреждения активно выбирают после окончания школы поступление в военно-морские высшие учебные заведения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице