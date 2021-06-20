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20.06.2021 (20:43)

Командующий Северным флотом поздравил военных медиков с профессиональным праздником

Командующий Краснознамённым, ордена Ушакова Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев поздравил личный состав медицинской службы и персонал военно-морского клинического госпиталя с профессиональным праздником – Днём медицинского работника.

Он особо отметил вклад медиков в обеспечение сохранности жизни и здоровья воинов-североморцев в условиях сложной эпидемической обстановки. Благодаря усилиям военных врачей в объединениях и соединениях Северного флота доля вакцинированных от коронавируса военнослужащих достигает более 90 процентов. Полностью привиты экипажи кораблей и подводных лодок, личный состав сил постоянной боеготовности и лица, несущие боевое дежурство.

Военные медики успешно обеспечили выполнение задач всех дальних походов и боевых служб боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота.

За большой вклад в здравоохранение военнослужащих Северного флота, в течение 2021 года ряд военных врачей были удостоены государственных наград.

Адмирал Александр Моисеев пожелал представителям самой гуманной профессии крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и сил для новых достижений на их нелёгком поприще.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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