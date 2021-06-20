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20.06.2021 (20:02)

На полигонах в Калининградской области завершился этап боевого слаживания подразделений армейского корпуса

Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей боевых машин в армейском корпусе Балтийского флота завершилось выполнением боевых стрельб из штатного вооружения.

Мишени, имитирующие танки, легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника, поражались из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, ручных пулеметов «Печенег» и крупнокалиберных орудий бронемашин.

В ходе огневого мероприятия военнослужащие закрепили навыки по тактике действия отделения в обороне, наступлении и на марше, в частности, при ведении инженерной разведки местности, путей и маршрутов выдвижения. Действия происходили с использованием средств маскировки и постановки дымовых завес.

Следующим этапом плановой учебы личного состава станет боевое слаживание взводов и рот.

Всего на полигонах в Калининградской области в дневных и ночных боевых стрельбах в составе отделений приняли участие свыше 2 тысяч военнослужащих объединения, было задействовано более 150 единиц современной военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3 и другая военная техника.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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