20.06.2021 (19:43)

Курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова прибыли в Республику Беларусь для участия в мероприятиях, посвященных 80-летней годовщине со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

20 июня 2021 г. делегация Воздушно-десантных войск и Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова прибыла в город Брест в Республике Беларусь для участия в мероприятиях, посвященных 80-летней годовщине со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В состав делегации, возглавляемой заместителем командующего Воздушно-десантными войсками по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования (КСОР) генерал-лейтенантом Андреем Холзаковым, вошли представители руководства и профессорско-преподавательского состава прославленного училища Воздушно-десантных войск и более 100 курсантов.

Ежегодно, начиная с 2017 года по приглашению белорусской стороны, курсанты и офицеры Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова являются участниками памятных мероприятий на территории Брестской крепости.

Перед убытием все курсанты прошли медицинский осмотр на предмет наличия инфекционных заболеваний и ПЦР тестирование на коронавирусную инфекцию.

Главной целью визита является участие в митинге-реквиеме «Брестская крепость-герой», отдание воинских почестей воинам-защитникам Брестской крепости, посещение музеев и исторических мест, а также военно-патриотическое воспитание курсантов РВВДКУ.

В период своего пребывания с 20 по 23 июня 2021 года курсанты из Рязани примут участие в ряде спланированных совместных военно-патриотических мероприятий на территории города Брест.



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