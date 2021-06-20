20.06.2021 (19:36)

В учебном центре «Можайск» 12 Главного управления Минобороны России завершился всеармейский конкурс на лучшее подразделение доставки боеприпасов «Специальный маршрут»

В соревнованиях приняли участие более 120 военнослужащих в составе 9 команд, представляющих различные виды и рода войск – 12 Главное управление, Воздушно-космические силы, Балтийский флот, Главное ракетно-артиллерийское управление, Ракетные войска и артиллерию. Кроме того, в конкурсе участвовали более 40 курсанты военных ВУЗов, осуществляющих обучение специалистов подразделений транспортирования – Михайловской военной артиллерийской академии (г. Санкт-Петербург), ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж), Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова

(г. Севастополь).

Соревнования включали в себя три этапа – «Транспортный манёвр», «Огневой биатлон» и «Контрольный рубеж», в ходе которых команды выполняли нормативы по огневой подготовке и РХБ защите, преодолевали пересеченный участок местности в составе автомобильной колонны, проводили погрузо-выгрузочные работы с макетами крупногабаритных боеприпасов на железнодорожные платформы и в вертолеты военно-транспортной авиации. Индивидуальная подготовка оценивалась при прохождении эстафеты на специальной огненно-штурмовой полосе.

Победителем среди курсантских подразделений стала команда Михайловской военной артиллерийской академии.

Первое место среди военных профессионалов заняла команда 12 Главного управления Минобороны России из города Трёхгорный Челябинской области. На втором и третьем месте оказались команды Ракетных войск и артиллерии (г. Курск) и Главного ракетно-артиллерийского управления (г. Бийск) соответственно.

Победителей поздравил начальник штаба – первый заместитель начальника 12 Главного управления Минобороны России генерал-майор Николай Шелудяков. Он отметил, что уровень подготовки военных специалистов подразделений транспортирования с каждым годом растет – это видно по сокращению времени прохождения этапов командами, а также установлению новых рекордов при выполнении нормативов соревнований.



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