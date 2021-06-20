20.06.2021 (19:25)

На территории отдельного батальона МТО Ельнинской дивизии общевойсковой армии ЗВО состоялся финал военно-спортивной игры «Зарница»

На территории отдельного батальона материально-технического обеспечения гвардейской Ельнинской дивизии общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированного в городе Почеп Смоленской области, состоялся финал военно-спортивной игры среди юнармейцев «Зарница».

В финале соревнований приняли участие 3 команды младшей группы и 4 команды старшей группы, представлявшие свои учебные заведения. Во время военно-спортивной игры юнармейцы соревновались в стрельбе из пневматического оружия, в сборке и разборке автомата Калашникова АК-74М, на время перетаскивали боеприпасы и сдавали различные спортивные нормативы, в том числе ходили по слэклайну, или натянутой стропе. За правильностью выполнения нормативов следили военнослужащие отдельного батальона МТО.

Победителями в общем зачёте среди младшей группы стали ученики Утынской школы Выгонического района, а победителями среди старшей группы юнармейцы из школы из села Лопушь. Все участники награждены грамотами, а победители получили главный приз – кубок спортивной игры «Зарница». По завершению мероприятия состоялся торжественный салют.

Всего на соревнованиях прибыло свыше 100 гостей, среди которых не только юнармейцы, но и их педагоги, друзья, родственники, а также приглашенные члены ветеранских организаций.

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