20.06.2021 (18:48)

В Ленобласти военнослужащие войск РХБ защиты ликвидировали последствия применения противником химического оружия

В ходе практические занятия по тактико-специальной подготовке, на территории учебно-тактического поля полка РХБ защиты общевойсковой армии ЗВО, дислоцированного в Ленинградской области, военнослужащие соединения отработали действия по ликвидации последствий применения условным противником химического оружия.

При проведения практических занятий, расчетами химической разведки был произведен забор образцов воздуха и грунта, проведен анализ его на предмет наличия отравляющих веществ при помощи штатных приборов.

Особое внимание при отработке действий было уделено проведению специальной обработки вооружения и военной техники при помощи авторазливочных станций АРС-14, возимых дегазационных комплектов и тепловых машин специальной обработки.

В целях маскировки района специальной обработки техники военнослужащими была применена термодымовая аппаратура ТДА-3.

Занятия по тактико-специальной подготовке со специалистами войск РХБ защиты объединения проводятся в рамках лагерных сборов. Помимо учебных задач, военнослужащие полка совершенствовали навыки в выполнении нормативов по развертыванию комплексов специальной обработки, действия при применении противником химического оружия.

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