20.06.2021 (18:42)

В Подмосковье разведчики танкового объединения ЗВО провели тренировочные запуски беспилотников

В Московской области на полигоне «Алабино» в рамках специальных занятий с расчётами беспилотных летательных аппаратов Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа военнослужащие разведывательных подразделений провели тренировочные полеты.

В ходе тренировки разведчики отработали действия по подготовке летательных аппаратов, систем управления и средств наблюдения. В полетах приняли участие беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3». Разведка велась на высоте от 500 до 2000 метров при помощи фото и видео записывающих устройств, встроенных в БПЛА.

В рамках тренировочных полетов разведчиками были обнаружены командные пункты и район сосредоточения техники условного противника. В тренировке приняло участие более 100 военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

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