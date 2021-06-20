20.06.2021 (18:27)

Более 18 тысяч человек посетили железнодорожный эшелон с тематической акцией Минобороны РФ «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в Пермском крае



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Железнодорожный эшелон Минобороны РФ «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в Перми

В торжественной встрече эшелона на железнодорожном вокзале приняли участие военный комиссар Пермского края полковник Александр Коковин, министр территориальной безопасности Пермского края генерал-майор (в отставке) Виктор Батмазов, летный и инженерно-технический состав истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа, а также представители администрации города, ветераны, юнармейцы и гости жители города.

Вниманию гостей были представлены 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии. Посетители смогут ознакомиться с образцами новейшей техники и трофеями из Сирийской Арабской Республики. Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу из полевых кухонь и горячий чай.

На привокзальной площади была выстелены образцы военной техники и вооружения. Также для гостей выставки выступили вокально-инструментальный ансамбль «Порт-Артур» мотострелкового соединения, дислоцированного г. Алейск Алтайского края и вокальная группа «Сокол».

Масштабная военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

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