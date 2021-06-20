20.06.2021 (19:13)
Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота продолжают оказывать помощь жителям города Керчь
Мобильный отряд Черноморского флота приступил к расчистке от завалов частных домовладений, хозяйственных построек в новом районе города-героя Керчь, который находился в зоне потопления. Его площадь составляет около 20 гектар, необходимо отчистить порядка 50 домов и придомовых территорий, а также около одного километра ливневых канализаций.
Личный состав оказывает всю необходимую помощь местным жителям: выносят испорченную мебель, откачивают воду из домов и придомовых территорий, вытаскивают затопленные машины из грязи. Нередко военнослужащим на собственных плечах приходится переносить местных жителей, так как вода полностью ещё не ушла.
Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Республике Крым задействовано около 1,5 тыс. человек и свыше 120 единиц военной и специальной техники. За два дня выполнения задач в городе-герое Керчь мобильный отряд ЧФ отчистил более 110 частных домовладений и свыше двух километров ливневых канализаций. Военнослужащие группировки Минобороны России в Республике Крым продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка.