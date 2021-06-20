20.06.2021 (19:13)

Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота продолжают оказывать помощь жителям города Керчь



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Оказание помощи жителям города Керчь

Мобильный отряд Черноморского флота приступил к расчистке от завалов частных домовладений, хозяйственных построек в новом районе города-героя Керчь, который находился в зоне потопления. Его площадь составляет около 20 гектар, необходимо отчистить порядка 50 домов и придомовых территорий, а также около одного километра ливневых канализаций.

Личный состав оказывает всю необходимую помощь местным жителям: выносят испорченную мебель, откачивают воду из домов и придомовых территорий, вытаскивают затопленные машины из грязи. Нередко военнослужащим на собственных плечах приходится переносить местных жителей, так как вода полностью ещё не ушла.

Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Республике Крым задействовано около 1,5 тыс. человек и свыше 120 единиц военной и специальной техники. За два дня выполнения задач в городе-герое Керчь мобильный отряд ЧФ отчистил более 110 частных домовладений и свыше двух километров ливневых канализаций. Военнослужащие группировки Минобороны России в Республике Крым продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка.

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