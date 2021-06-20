20.06.2021 (15:26)

Останки красноармейцев погибших в битве за Москву перезахоронили в Московской области

В Министерстве обороны Российской Федерации на протяжении многих лет проводится системная работа, направленная на создание правовой базы, организацию поиска незахороненных погибших воинов, установление их имен, захоронение с воинскими почестями.

Управлением по увековечиванию Минобороны России создана система планирования поиска останков погибших воинов, их захоронения, поиска имен и учета результатов работы, в которой участвуют ведущие общественно-государственные и общественные объединения России

Сегодня в деревне Мокрое Московской области состоялась церемония перезахоронения останков 136 советских солдат, погибших в 1941-1942 годах в битве за Москву.

Останки погибших перезахоронили с воинскими и духовными почестями. На траурном митинге присутствовали представители Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества, представители государственных и исполнительных органов власти, духовенства, участники поисковых организаций, военнослужащие воинских частей, ветераны и родственники погибших воинов, прибывшие из различных регионов России, а также из Республики Казахстан и Эстонской Республики.

За 2020-2021 год в Можайском городском округе региональной общественной организацией «Поисковое объединение «Рубеж» было найдено 136 бойца Рабоче-крестьянской Красной армии. По архивным изысканиям и экспертизе смертных медальонов установлено 82 имени и найдены родственники 14 красноармейцев.

Сегодня на территории РФ числится 1593 поисковых отряда, в которых насчитывается более 48 000 человек.

В ходе поисковых работ общественными поисковыми организациями в 2020 году были найдены и захоронены на мемориалах с воинскими почестями останки 17 250 погибших воинов, установлено 1 089 имен, прочитано 350 солдатских смертных медальонов.

Ежегодно на территории субъектов Российской Федерации проводится более 10 поисковых экспедиций, в том числе в акваториях Баренцева, Балтийского, Черного морей, на островах Тихого океана, в Республиках Карелия, Крым – Аджимушкайских каменоломнях, Кабардино-Балкарской Республике на склонах Эльбруса, в Мурманской, Ленинградской, Новгородской, Калужской областях.

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