20.06.2021 (18:03)

В Подмосковье состоялось торжественное открытие Всеармейского этапа международного кинологического конкурса «Верный друг-2021»

В Учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Московской области состоялось торжественное открытие Всеармейского этапа международного кинологического конкурса «Верный друг-2021».

В этапе конкурса принимают участие 11 мужских и 7 женских команд кинологов, представляющих виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации, органы военного управления Минобороны России.

Всего за право называться лучшими кинологами будут бороться более 90 кинологических расчетов со служебными собаками. На конкурсе служебные собаки представлены тремя основными породами, - это немецкая овчарка, восточно-европейская овчарка и бельгийская овчарка малинуа.

Со словами поздравления и приветственным словом к командам-участникам выступил главный судья конкурса – начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Владимир Головачев, который пожелал всем удачи в конкурентной борьбе за победу в конкурсе.

После прохождения торжественным маршем участникам и гостям мероприятия были продемонстрированы показательные выступления по общему и специальному курсу дрессировки служебных собак на полосе специальной подготовки.

Международный кинологический конкурс «Верный друг» на учебно-материальной базе Учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации проводится шестой год подряд.

Завершилось открытие Всеармейского этапа конкурса праздничным концертом областных хореографических коллективов Талдомского городского Дома культуры.

Победители соревнований представят Вооруженные Силы России на Армейских международных играх «АрМИ-2021» в августе текущего года, где будут соревноваться с командами иностранных государств.



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