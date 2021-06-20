20.06.2021 (17:48)

В Черноморском ВВМУ имени П.С.Нахимова прошёл выпуск офицеров и мичманов

По случаю выпуска в училище прошло общее построение личного состава, состоялся торжественный внос Государственного флага России и Боевого знамени училища.

Командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов, начальник ЧВВМУ контр-адмирал Александр Гринкевич, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, председатель законодательного собрания города Владимир Немцев, ветераны ЧВВМУ, поздравили выпускников с успешным окончанием обучения, вручили погоны и кортики 190 лейтенантам и 29 мичманам.

В этом году с отличием училище закончили 5 выпускников, а лейтенант Михаил Соловьёв был награждён медалью «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации».

Молодые офицеры и мичманы, командование флота и училища возложили венки и цветы к Мемориалу преподавателям и курсантам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Ритуал производства в офицеры и мичманы завершился прощанием выпускников с Боевым знаменем ЧВВМУ и торжественным прохождением курсантских рот и выпускников училища.

Затем во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов было совершено освящение кортиков - личного оружия молодых офицеров и мичманов.

После завершения отпусков лейтенанты и мичманы в соответствие с распределением прибудут на флоты и приступят к прохождению военной службы в первичных должностях.

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