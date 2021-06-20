Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.06.2021 (17:34)

В Нижегородской области танкисты ЗВО организовали массовую заправку танков Т-72Б3 на марше

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» в рамках тренировки тыловых служб отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа военнослужащие провели массовую заправку танков на марше.

В ходе проведения заправки более 60 тыс. литров топлива перекачали из мобильных цистерн в баки танков Т-72Б3. Для организации такой заправки из района дислокации вышло порядка 15 единиц топливозаправщиков. Основной задачей тренировки стала отработка единовременной заправки бронетехники на марше. Подразделения горюче-смазочных материалов развернули около 30 рукавов автоматизированных топливозаправочных комплексов АТЗ-10 для осуществления параллельной заправки.

Заправка одного танка до полного бака заняла не более 5 минут, что позволило оперативно продолжить движение бронетехники на марше. Всего в тренировке приняло участие более 100 единиц военной и специальной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Свыше 7 тыс. призывников сдали тест на коронавирус и отправились служить в войска из Москвы и Московской области
В Смоленской области прошло двухстороннее учение по контрснайперской борьбе
В преддверии Дня медработника с медицинскими подразделениями общевойсковой армии ЗВО проведено учение в Воронежской области
Топографы гвардейской танковой армии ЗВО обеспечат более 500 боевых стрельб в летнем периоде обучения

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false