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20.06.2021 (17:07)

Командующий войсками ЦВО поздравил выпускников с окончанием Екатеринбургского суворовского военного училища

Торжественная церемония 73-го выпуска воспитанников училища состоялась сегодня на площади Советской Армии у мемориального комплекса «Черный тюльпан».

«Сегодня в Екатеринбургском суворовском военном училище торжественный день! С надеждой и уверенностью мы провожаем во взрослую жизнь молодых людей, которые по праву заслужили свое первое звание «суворовец». Сегодня открывается новая страница вашей биографии – страница военной карьеры. Желаю вам поступить в высшие военные учебные заведения, стать генералами и офицерами, чтобы в будущем приумножить мощь нашего Отечества! Уверен, что вы прославите почетное звание выпускника Екатеринбургского суворовского военного училища!», - сказал генерал-полковник Александр Лапин, обращаясь к суворовцам.

От командования ЦВО генерал-полковник Александр Лапин вручил начальнику училища полковнику Юрию Затонацкому в дар картину под названием «Черный тюльпан».

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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