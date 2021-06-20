20.06.2021 (16:59)

Военные психологи Западного военного округа прошли ежегодную аттестацию

В городе Санкт-Петербурге прошла аттестация специалистов психологической службы соединений и воинских частей, дислоцированных на территории Западного военного округа.

В состав аттестационной комиссии Министерства обороны, которая оценивала профессиональную компетентность психологов, вошли представители Департамента психологической работы Минобороны России и регионального центра психологической работы округа, преподаватели ведущих вузов города и представители профсоюза гражданского персонала.

Специалисты-психологи прошли проверку на знания руководящих документов по организации психологической работы, владение практическими умениями при проведении психологических мероприятий в воинских соединениях и частях.

Аттестация психологов проходит на базе Дома офицеров Западного военного округа уже 6 год подряд и является неотъемлемым стимулом для специалистов в повышении своей квалификации и качества выполняемых задач.



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