20.06.2021 (16:59)
Военные психологи Западного военного округа прошли ежегодную аттестацию
В городе Санкт-Петербурге прошла аттестация специалистов психологической службы соединений и воинских частей, дислоцированных на территории Западного военного округа.
В состав аттестационной комиссии Министерства обороны, которая оценивала профессиональную компетентность психологов, вошли представители Департамента психологической работы Минобороны России и регионального центра психологической работы округа, преподаватели ведущих вузов города и представители профсоюза гражданского персонала.
Специалисты-психологи прошли проверку на знания руководящих документов по организации психологической работы, владение практическими умениями при проведении психологических мероприятий в воинских соединениях и частях.
Аттестация психологов проходит на базе Дома офицеров Западного военного округа уже 6 год подряд и является неотъемлемым стимулом для специалистов в повышении своей квалификации и качества выполняемых задач.