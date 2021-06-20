20.06.2021 (11:34)

Железнодорожный эшелон с тематической акцией Минобороны РФ «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибыл в Пермский край

Железнодорожный состав с тематической акцией Министерства обороны Российской Федерации «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибыл в город Пермь. Акция пройдет с 12 до 16 часов по местному времени.

Торжественная встреча эшелона пройдет на железнодорожном вокзале. В ней примут участие военный комиссар Пермского края полковник Александр Коковин, летный и инженерно-технический состав истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа, представители администрации города, ветераны, юнармейцы и жители города.

Вниманию гостей мероприятия будут представлены 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии. Посетители смогут ознакомиться с образцами новейшей техники и трофеями из Сирийской Арабской Республики. Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу из полевых кухонь и горячий чай.

Также на вокзале Перми будет развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, на котором каждый мог узнать о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.

Масштабная военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

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