20.06.2021 (16:28)

Спортсмены ЦСКА завоевали 12 медалей на Всероссийских соревнованиях по фехтованию в Ростове-на-Дону и в Смоленске

В Смоленске и в Ростове-на-Дону прошли Всероссийские соревнования по фехтованию на шпаге и рапире. Армейскими фехтовальщицами завоевано 12 наград различного достоинства: шесть золотых, две серебряных и четыре бронзовых.

Капитан ВС РФ Инна Дериглазова завоевала золотую награду на Всероссийских соревнованиях рапиристок, которые прошли в Ростове-на-Дону. В финале армейская спортсменка оказалась сильнее Ларисы Коробейниковой - 15:12.

В борьбе за третье место победу одержала Александра Сундучкова, оказавшаяся сильнее Лейлы Пириевой 15:13.

Всего в личном первенстве среди женщин на Всероссийских соревнованиях в Ростове-на-Дону приняли участие 33 рапиристки.

Армейская шпажистка Кристина Ясинская заняла первое место в личном первенстве на всероссийских соревнованиях, которые прошли в Смоленске. В финале она переиграла Анастасию Корнееву из Татарстана – 15:7.

Еще одна спортсменка ЦСКА Виолетта Храпина взошла третьей на пьедестал почета. В борьбе за «бронзу» она одолела прапорщика Юлию Личагину со счетом 15:13.

Всего в личном первенстве шпажисток в Смоленске соревновались 30 участниц.

Прапорщик Юлия Личагина, выступавшая с Виолеттой Колобовой и Айзанат Муртазаевой за команду Сборная-1 завоевала первое место в командном первенстве среди женщин на Всероссийских соревнованиях по шпаге в Смоленске. В финальном сражении они оказались сильнее Сборной-4 (Анастасия Балягина, Антонина Захаренко, Анастасия Корнеева) – 45:36.

В борьбе за третье место победу одержала команда Сборная-2, в составе которой сержант Анастасия Солдатова, Виолетта Храпина, Кристина Ясинская, одолевшая команду Сборная-5 (Юлия Кадырова, Марина Кесаева, Инга Успенская) – 45:29.

Первая сборная России, в составе которой выступали Инна Дериглазова, лейтенант Аделина Загидуллина и Лариса Коробейникова, стала лучшей на всероссийском турнире (рапиры) в Ростове-на-Дону. В финальном поединке Сборная-1, победила Сборную-2 (Марта Мартьянова, Лейла Пириева, Александра Сундучкова) со счетом 45:32.

В борьбе за бронзу верх одержала Сборная-3 (Аделя Абдрахманова, прапорщик Анастасия Иванова, Светлана Трипапина), одолевшая – Сборную-5, в составе которой выступали Ангелина Кононова, Елена Петрова, Валерия Рассолова, со счетом 45:29.

Первое место на всероссийском турнире рапиристов в Ростове-на-Дону заняла команда Сборная-1, которую составили трое фехтовальщиков Антон Бородачев, Кирилл Бородачев и Владислав Мыльников.

В финале они оказались сильнее команды Сборная-2, в составе которой боролись Тимур Арсланов, Искандер Ахметов, старший лейтенант Тимур Сафин – 45:31.

Третье место заняла команда Сборная-4 (Григорий Семенюк, Дмитрий Трофимов, Аскар Хамзин), одолевшая Сборную-3, в составе которой фехтовали три армейца лейтенант Дмитрий Жеребченко, Александр Сироткин, капитан Алексей Черемисинов, со счетом 45:44.

Старший лейтенант Павел Сухов лидировал на Всероссийском турнире шпажистов в Смоленске. В финале он одолел Сергея Биду со счетом 15:12.

В борьбе за бронзовую награду Кирилл Гуров победил Ивана Лимарева – 15:14.

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