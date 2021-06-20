20.06.2021 (16:21)

Армейцы завоевали 13 медалей на Кубке России по пулевой стрельбе и Всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия

В Московской области проходит Кубок России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Спортсмены ЦСКА уже взяли 13 наград: 5 золотых, 5 серебряных и три бронзовых.

Лейтенант Юлия Зыкова первенствовала в олимпийском упражнении «Малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений на дистанции 50 метров».

Второй на пьедестал почета взошла лейтенант Юлия Каримова. Замкнула тройку призеров Мария Иванова.

Всего в этом упражнении приняли участие 52 спортсменки из 17 регионов.

Лейтенант Леонид Екимов стал победителем Всероссийских соревнований в олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров» среди мужчин.

Серебряную награду взял еще один армейский стрелок Артем Черноусов. Бронзовым призером стал Евгений Боровой.

Всего в этом упражнении сразились 61 спортсмен из 22 регионов.

Армейская спортсменка Маргарита Черноусова взяла «бронзу» в олимпийском упражнении «Малокалиберный пистолет, дистанция 25 метров». Лидировала Светлана Медведева, серебряным призером стала Наталия Ордина.

В этом упражнении приняли участие 47 спортсменок из 18 регионов.

Майор Алексей Алипов первенствовал в олимпийском упражнении «трап». «Серебро» завоевал Алексей Гуляев, а «бронзу» Артем Копыстынский.

Прапорщик Александр Землин замкнул тройку призеров в личном первенстве среди мужчин в дисциплине скит. Первенствовал Сабир Калимуллин, второе место занял Евгений Конев.

В заключительный день Всероссийских соревнований по стендовой стрельбе в г. Каменск-Уральский, Свердловская область, спортсмены разыграли награды в олимпийском упражнении «Трап, смешанные команды».

Лучший результат среди 15 команд показали прапорщик Татьяна Барсук и Максим Смыков, которые в золотом медаль-матче были точнее своих соперников сержанта Юлии Туголуковой и Виктора Веретина. Замкнули тройку лучших Наталья Звягинцева и Денис Зотов.

Армеец Сергей Каменский завоевал серебряную награду в олимпийском упражнении «Малокалиберная винтовка, стрельба из трех положений на дистанции 50 метров», лидировал в данной дисциплине Станислав Кузнецов, «бронзу» взял Назар Лугинец.

Всего в упражнении приняли участие 48 спортсменов из 17 регионов.

Вторую подряд победу в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м одержал Леонид Екимов. «Серебро» завоевал майор Алексей Климов, третьим на пьедестал почета взошел Вячеслав Калюжный.

Победитель и призер чемпионатов Европы, победитель финала Кубка мира, победитель и призер этапов Кубка мира, чемпионка России Юлия Алипова взяла «бронзу» места в олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров». Первое место заняла Надежда Колода. Виталина Бацарашкина завоевала «серебро».

В этом упражнении приняли участие 56 спортсменок из 21 региона.

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