20.06.2021 (16:11)

Рядовые спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь призёры III Европейских мульти-спортивных игр по тхэквондо

В столице Болгарии, г. София, завершился международный отборочный турнир «Европейские мульти-игры» 2021. Рядовые спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Рустам Одинаев и Фёдор Гавриленко завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно.

В соревнованиях приняли участие 450 спортсменов из 30 стран мира. Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь мастер спорта Рустам Одинаев выступал в весовой категории 74 килограмма. Всего Рустам провёл четыре боя и в финальном бою уступил украинцу Владиславу Ярко, завоевав «серебро». На протяжении трёх раундов был равный счёт, и даже дополнительный «золотой» раунд закончился ничьёй. Решение поединка определилось электронной системой по касаниям.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь мастер спорта Фёдор Гавриленко выступал в весовой категории 54 килограмма. Всего Фёдор провел три боя, и в полуфинале уступил еще одну представителю российской команды Владимиру Гриценко, завоевав бронзовую медаль.

На данных соревнованиях спортсменам начисляются баллы, 6 спортсменов, набравших наибольшее количество баллов в каждой весовой категории, допускаются к участию в Олимпийских играх 2021 без отбора.

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