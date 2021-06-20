20.06.2021 (15:54)

Воспитанники спортшколы ЦСКА/Тыва самарского филиала армейского Клуба приняли участие в военно-патриотической экскурсии «Один день в Армии»

С солдатской службой и бытом армейцы познакомились в 55-й отдельной мотострелковой горной бригаде. Это единственное горное соединение Вооружённых Сил России, дислоцированное за Уралом.

55-я бригада была образована и дислоцирована в Кызыле пять лет назад, так что вся инфраструктура войсковой части построена по последнему слову военной инженерии. 26 воспитанников и трое тренеров спортшколы ЦСКА/Тыва осмотрели военную технику, познакомились с оружием, услышали оркестр бригады, увидели торжественное построение, и, даже пообедали в солдатской столовой.

– Мы всегда очень рады встречам со школьниками, общению с детьми, – рассказал заместитель командира по работе по военно-политической работе составом майор Сергей Аншаков, – поэтому никогда не отказываем ребятам в их просьбе посетить бригаду. Мальчишки и девчонки из спортшколы ЦСКА остались очень довольны знакомством с бригадой, тем, как их встретили военнослужащие. Уверен, их «Один день в армии» запомнится им надолго.

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