20.06.2021 (14:48)

В день профессионального праздника медики Челябинского филиала Военно-воздушной академии получили заслуженные награды

Торжественное собрание состоялось прямо в медико-санитарной части филиала. Начальник филиала генерал-майор Игорь Шведов собрал врачей, медицинских сестер и санитарок в самом большом кабинете. Он вручил грамоты Главнокомандующего Воздушно-космическими силами России за достигнутые высокие показатели в работе и образцовое выполнение служебного долга. Кроме этого, по просьбе общественных ветеранских организаций ряд врачей были отмечены памятными медалями за борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

«В настоящее время личный состав медицинской службы Челябинского филиала Военно-воздушной академии достойно выполняет задачи по медицинскому обеспечению и сохранения здоровья военнослужащих, членов их семей и ветеранов. Все вы самым достойным образом проявили себя в не простой период пандемии новой коронавирусной инфекции. Говорю «спасибо» от всего личного состава филиала за ваше трудолюбие и профессионализм и желаю успехов в не легком и ответственном деле», - обратился к медикам начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске генерал-майор Игорь Шведов.

Сюрпризом для медиков стал мини-концерт, который оркестр филиала устроил для них прямо под окнами медико-санитарной части. Музыканты исполнили несколько композиций военных лет, а также современные эстрадные хиты.

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