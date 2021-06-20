20.06.2021 (14:29)

В центре Екатеринбурга состоялась церемония 73-го выпуска воспитанников суворовского военного училища

Торжественная церемония 73-го выпуска воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища состоялась сегодня в центре столицы Урала. Мероприятие прошло на площади Советской Армии у мемориального комплекса «Черный тюльпан».

В церемонии приняли участие командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, главный инспектор ЦВО генерал-полковник Николай Ткачев, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Эккельман, Герой России Сергей Воронин, генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, являющийся выпускником Свердловского суворовского военного училища 1983 года, родные и близкие суворовцев.

В этом году стены училища покинули 66 воспитанников, тринадцать из которых завершили учебу с золотой медалью, трое – с серебряной.

После вручения аттестатов об образовании участники церемонии возложили венки и цветы к мемориалу «Черный тюльпан» в память о подвиге военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.

Мероприятие завершилось церемонией прощания выпускников со Знаменем училища.

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