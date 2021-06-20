20.06.2021 (14:01)

Под Ярославлем стартует финальный этап соревнований на лучшего специалиста среди мостовых и понтонно-мостовых подразделений Железнодорожных войск

Поддерживая передовые традиции для участия в финальном этапе соревновании на лучшего специалиста и расчет Железнодорожных войск памяти Героя Советского Союза сержанта Виктора Петровича Мирошниченко, среди мостовых и понтонно-мостовых специальностей, в город Ярославль на реку Волга прибыли команды и расчеты соединений Железнодорожных войск четырех военных округов и курсанты Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений).

С вступительной речью перед участниками выступил помощник главного судьи соревнования, представитель Главного управления начальника Железнодорожных войск полковник Владимир Смирнов. Он довел план проведения конкурса, поставил задачи на период проведения конкурса и пожелал успехов в соревнованиях.

«Успехом всего будет являться организованность, войсковое товарищество, строгое соблюдение требований безопасности и мастерство. Из успеха каждого будет складываться успех команды. Победит самый организованный, опытный и сильный!» – подчеркнул Владимир Смирнов в своем выступлении.

Участников конкурса более 120 человек. За пять дней им предстоит проверить свою силу, выносливость, быстроту, меткость, а главное показать свои практические навыки и умения при решении задач по штатному предназначению по строительству и наведению железнодорожных мостов и переправ, ознакомиться с современными образцами техники и технического имущества Железнодорожных войск.

В соревновании задействовано более 30 единиц автомобильной и 30 единиц техники и технического имущества Железнодорожных войск.

Отбор участников проходил в период с апреля по май в военных округах, на учебно-тренировочных комплексах, в ходе мероприятий боевой подготовки.



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