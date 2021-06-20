20.06.2021 (13:24)

В Уссурийске состоялся 74-й выпуск воспитанников Суворовского военного училища

Торжественная церемония традиционно прошла на плацу УСВУ, где учебное заведение размещается с 60-х годов прошлого века.

В качестве почётных гостей в торжественной церемонии приняли участие помощник заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-майор Александр Кирилин, заместитель командующего ВВО по МТО генерал-майор Илгар Кахраманов, командующий общевойсковой армии Восточного военного округа генерал-майор Алексей Подивилов, военный прокурор Уссурийского гарнизона полковник юстиции Сергей Велигодский, представители Губернатора Приморского края, глава администрации УГО Евгений Корж, ветераны и выпускники СВУ разных лет, а также близкие и друзья суворовцев.

Из стен училища вступили во взрослую жизнь 63 суворовца. Из них 18 окончили училище с медалью «За особые успехи в учении». Среди выпускников три кандидата в мастера спорта, один выпускник имеет диплом победителя Олимпиады по английскому языку, 6 выпускников стали победителями и призёрами спартакиад. Завершив учебу с хорошими показателями, суворовцы продолжат постигать «науку побеждать» в высших учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации и других силовых структур.

К выпускникам с напутственной речью обратился начальник училища генерал-майор Николай Глинин. Он пожелал выпускникам нести через всю свою жизнь высокое звание суворовца, никогда не забывать о суворовском братстве и стать надежными защитниками Родины.

В текущем году учебное заведение пополнят новые куранты из Приморского края и других субъектов Дальневосточного федерального округа. Воспитанниками суворовского училища станут только те юноши, которые успешно пройдут конкурсный отбор.

Справочно:

За время существования училищем выпущено более 12 тысяч человек. В большинстве своем это высоконравственные, культурные, умные, пытливые, добрые, знающие, творческие, хорошо физически развитые, волевые, патриоты Родины. Многие из них поступили и закончили высшие военные училища, успешно служили и служат в войсках, имеют высокие звания генерала и полковника. Есть среди выпускников поэты, писатели, дипломаты и ученые.

Гордостью училища являются выпускники, удостоенные звания Героя Советского Союза: Игорь Владимирович Запорожан, удостоенный этого высокого звания за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернационального долга в республике Афганистан, Герой России Сергей Юрьевич Медведев, за мужество, проявленное при защите таджикско-афганской границы. Герои России Дмитрий Анатольевич Сафин, Виталий Леонидович Мариенко (посмертно), Евгений Николаевич Колесников (посмертно), за разгром банд формирований в Чеченской республике. Герой России Александр Викторович Попов, за заслуги перед Отечеством, проявленные при выполнении воинского долга. Герой России генерал-полковник Александр Владимирович Дворников, удостоенный этого звания за мужество и героизм при выполнении специальных задач в Сирийской Арабской республике.



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