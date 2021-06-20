20.06.2021 (13:00)
На Камчатке экипажи гидрографических катеров проводят обслуживание средств навигационного оборудования в Авачинской губе
Камчатские специалисты гидрографической службы проводят сезонное техническое обслуживание средств навигационного оборудования в Авачинской губе для обеспечения бесперебойной работы.
В ходе работ будут проверены светооптические приборы, проведена фокусировка, замена ламп и источников питания. Завершен ремонт после зимы плавучих, береговых знаков и огней, автоматизированных маяков в зоне ответственности.
Всего в навигационный период будет обслужено более 130 различных средств навигационного оборудования. Для выполнения этой задачи задействованы гидрографические катера БГК-209 и БГК-481 Камчатского района гидрографической службы.
Через неделю специалисты приступят к проведению такого же перечня работ на средства навигационного обеспечения плавания в районе мысов Шупунский, Круглый и Желтый.