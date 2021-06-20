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20.06.2021 (13:00)

На Камчатке экипажи гидрографических катеров проводят обслуживание средств навигационного оборудования в Авачинской губе

Камчатские специалисты гидрографической службы проводят сезонное техническое обслуживание средств навигационного оборудования в Авачинской губе для обеспечения бесперебойной работы.

В ходе работ будут проверены светооптические приборы, проведена фокусировка, замена ламп и источников питания. Завершен ремонт после зимы плавучих, береговых знаков и огней, автоматизированных маяков в зоне ответственности.

Всего в навигационный период будет обслужено более 130 различных средств навигационного оборудования. Для выполнения этой задачи задействованы гидрографические катера БГК-209 и БГК-481 Камчатского района гидрографической службы.

Через неделю специалисты приступят к проведению такого же перечня работ на средства навигационного обеспечения плавания в районе мысов Шупунский, Круглый и Желтый.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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