20.06.2021 (12:35)

Юнармейцы отряда «Октябрьский резерв» посетили боевые стрельбы командующих объединениями ЮВО

Стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82А на полигоне Кадамовский в Ростовской области проводились в целях определения рейтинга профессионально-должностной подготовки. Оценку действий командармов и их заместителей в роли командиров и наводчиков при выполнении контрольных стрельб из вооружения боевой техники мотострелковых подразделений дал лично командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Юнармейцы встретились и побеседовали с генералом армии, посетили развернутую на полигоне выставку стрелкового вооружения и бронетехники ЮВО. Кроме того, участники отряда увидели фрагмент учебного боя с наблюдательного пункта.

По распоряжению командующего юнармейцам была предоставлена возможность произвести стрельбу из автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Ранее командующий войсками ЮВО генерал армии А. Дворников оценил способность командующих объединениями и их заместителей управлять танком в бою. Генералы выполнили упражнения контрольных стрельб из танков Т-72Б3, заняв места наводчиков-операторов и командиров боевых машин.

В соответствии с решением командующего войсками ЮВО к контрольным занятиям по огневой подготовке привлечены командиры общевойсковых объединений, а также всех мотострелковых дивизий и бригад военного округа.

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