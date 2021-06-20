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20.06.2021 (12:29)

Сотрудники ВАИ ЮВО на Ставрополье провели уроки экстремального вождения для водителей весеннего призыва

Сотрудники военной автомобильной инспекции Южного военного округа на Ставрополье продемонстрировали молодым водителям, прибывшим в воинские части ЮВО и завершившим двухнедельный карантин, приемы экстремального и контраварийного вождения.

Занятия прошли на специально оборудованном автодроме, предназначенном для отработки высшего водительского мастерства.

Во время практических занятий сотрудники ВАИ подробно рассказали об устройстве автомобиля, работе его вспомогательных систем, способах торможения, проезда неровностей, прохождения поворотов и др.

Водители под руководством сотрудников ВАИ получили навыки экстремального торможения, маневрирования задним ходом, движения «змейкой» на грузовых автомобилях.

Всего в июне военными автоинспекторами ЮВО проведено пять практических конференций и занятий на автодромах и полигонах Ставрополья с привлечением более 4 тыс. человек.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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