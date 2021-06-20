20.06.2021 (12:23)

Связисты ЮВО в Чечне в полевых условиях организовали радиосвязь по различным каналам

Военнослужащие подразделений связи мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа развернули современные средства связи и организовали радиосвязь по различным каналам в полевых условиях на полигоне в Чечне.

Связисты развернули полевые подвижные пункты управления и обеспечили устойчивую непрерывную связь с использованием каналов спутниковой связи. Личный состав настроил работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, пунктов управления видеоконференцсвязью.

Связисты также закрепили знания по специальной, огневой, разведывательной и другим видам подготовки, а также вождению специальных машин связи.

В специальном учении приняли участие более 400 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 100 единиц специальной техники.

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