20.06.2021 (12:15)

На российской военной базе в Абхазии приняты дополнительные меры по защите военнослужащих от жары

В связи с установившейся в Абхазии высокой температурой воздуха командованием российской военной базы Южного военного округа приняты дополнительные меры по защите личного состава от перегрева и тепловых ударов, а также предотвращению пожароопасных ситуаций на полигонах.

Все военнослужащие обеспечены дополнительным запасом воды, в военных городках и на полигонах оборудованы теневые навесы для отдыха личного состава, в казарменных помещениях работают системы кондиционирования воздуха и вентиляции.

Особое внимание будет уделено военнослужащим, прибывающим в рамках весеннего 2021 года призыва, из регионов с менее жарким климатом.

В подразделениях скорректировано расписание занятий с учетом времени солнечной активности, увеличено время отдыха между часами учебных занятий, с личным составом проведены инструкторско-методические и практические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от перегрева.

Специалисты медицинской службы соединения и материально-технического обеспечения установили на всех учебных местах дополнительные баки с питьевой водой и чаем.

Кроме того, в начале текущего месяца все военнослужащие базы были переведены на облегченную полевую форму одежды.

В местах боевой учебы и повседневной деятельности для своевременного оказания помощи организовано постоянное посменное дежурство медицинских работников

Пожарные команды, а также подразделения беспилотной авиации переведены на усиленный режим службы, с личным составом пожарных команд проведены дополнительные инструктажи, отработаны противопожарные тренировки.

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