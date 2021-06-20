20.06.2021 (12:01)

В 2021 году в Волгоградской области на 15% вырос интерес к военной службе по контракту

С начала текущего года специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту Южного военного округа в Волгоградской области призвали и отправили в войска округа около 500 граждан.

В 2021 году интерес граждан к военной службе по контракту значительно вырос – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество поданных заявлений возросло на 15%. Большая часть призванных граждан – студенты, окончившие средние и высшие учебные заведения.

Всего в 2021 году специалистами пункта отбора Волгоградской области планируется набрать более 1 тыс. граждан из числа военнослужащих запаса, из которых около 800 человек имеют специальности, востребованные в Вооруженных Силах РФ. Кандидатам будет предложено, в первую очередь, пополнить воинские части формируемой в Волгоградской области мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии ЮВО.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатам, первые три месяца кандидат на контракт будет находиться на испытательном сроке. После успешного прохождения курсов интенсивной общевойсковой подготовки и по окончании испытательного срока, военнослужащий остается для дальнейшего прохождения службы.

С начала текущего года в Волгоградской области было подано и рассмотрено более 600 заявлений граждан, желающих проходить военную службу по контракту.

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