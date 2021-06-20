20.06.2021 (10:59)

Медицинские работники ЮВО отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня в России отмечают День медицинского работника. Но свой профессиональный праздник многие врачи встретят на рабочем месте.

Важной частью системы отечественного здравоохранения является военная медицина, которая достойно выдержала экзамен на прочность и надежность в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а также во время локальных войн, вооруженных конфликтов, миротворческих миссий, стихийных бедствий, аварий и техногенных катастроф.

В течение 2020 и 2021 годов медицинскими специалистами Южного военного округа была оказана помощь в борьбе с COVID-19 населению Республики Абхазия. Медицинские отряды военно-клинического госпиталя Ростова-на-Дону и Севастополя приняли участие в борьбе с пандемией в Республике Крым.

«Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, мира и благополучия», – поздравил медиков командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«Тысячи пациентов с благодарностью вспоминают самоотверженный труд медицинских специалистов Южного военного округа. Военные медики внесли весомый вклад в дело развития отечественной медицины, спасения человеческих жизней. Ваш богатый боевой и жизненный опыт неоценим. Сейчас вы выполняете задачи в непростых условиях – во время пандемии, когда приходится работать практически без перерыва на отдых. Несмотря на усталость, вы продолжаете бороться за жизнь каждого пациента, находитесь на передовой, рискуя своим здоровьем, с честью выполняя профессиональный долг», – акцентировал генерал армии Александр Дворников.

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