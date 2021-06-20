20.06.2021 (09:44)

На Камчатке на объектах Министерства обороны завершился отопительный сезон

За весь период отопительного сезона не было ни одного случая аварийного отключения котельных, прорыва теплотрасс и тепловых сетей на территории соединений, частей и учреждений Министерства обороны. Этого удалось достигнуть за счет своевременного и качественного проведения подготовительных и профилактических работ на объектах теплоснабжения подразделений.

В течение отопительного сезона на Камчатке 150 котельных, бойлерных и насосных теплопунктов работали в бесперебойном режиме, обеспечив подачу тепла на более чем 1 тыс. различных военных объектов.

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