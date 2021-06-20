20.06.2021 (07:30)
Ко Дню медицинского работника в военном санатории в Судаке прошёл конкурс медсестёр «Лучшая медицинская сестра»
В военном санатории Минобороны России «Судак», расположенном на Крымском полуострове в одноимённом городе, прошёл профессиональный конкурс «Лучшая медицинская сестра» среди среднего медицинского персонала.
Мероприятие было приурочено ко Дню медицинского работника и прошло под руководством временно исполняющего обязанности начальника санаторно-курортного комплекса (СКК) «Крымский» Сергея Куцуренко, который был главным судьёй конкурса.
Всего в соревновании принимали участие 4 команды по 3 медсестры, представляющие различные отделения санатория «Судак».
В рамках конкурса медицинские сёстры состязались между собой в знании теории и практики по специальности, в том числе соревновались на время в подготовке капельницы к уколу и накладывании жгута для остановки условного кровотечения.
В упорной борьбе победила команда под названием «Магнит», представленная медсёстрами приёмного отделения.
Завершился конкурс «Лучшая медицинская сестра» награждением победившей команды и выступлением артистов Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.
День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.