20.06.2021 (07:30)

Ко Дню медицинского работника в военном санатории в Судаке прошёл конкурс медсестёр «Лучшая медицинская сестра»

В военном санатории Минобороны России «Судак», расположенном на Крымском полуострове в одноимённом городе, прошёл профессиональный конкурс «Лучшая медицинская сестра» среди среднего медицинского персонала.

Мероприятие было приурочено ко Дню медицинского работника и прошло под руководством временно исполняющего обязанности начальника санаторно-курортного комплекса (СКК) «Крымский» Сергея Куцуренко, который был главным судьёй конкурса.

Всего в соревновании принимали участие 4 команды по 3 медсестры, представляющие различные отделения санатория «Судак».

В рамках конкурса медицинские сёстры состязались между собой в знании теории и практики по специальности, в том числе соревновались на время в подготовке капельницы к уколу и накладывании жгута для остановки условного кровотечения.

В упорной борьбе победила команда под названием «Магнит», представленная медсёстрами приёмного отделения.

Завершился конкурс «Лучшая медицинская сестра» награждением победившей команды и выступлением артистов Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице