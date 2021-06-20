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20.06.2021 (06:30)

В Сибири более 200 школьников вступили в ряды «Юнармии» в ходе проведения патриотической акции «Мы - армия страны! Мы – армия народа!»

Более 200 юношей и девушек в возрасте от 8 до 17 лет вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в ходе проведения патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в Сибири.

Тематический поезд акции проследовал по 9 городам Сибири: Омску, Барнаулу, Новокузнецку, Абакану, Братску, Иркутску, Красноярску, Томску и Новосибирску. В каждом городе на встрече эшелона присутствовали юнармейцы и принимали участие в торжественных мероприятиях.

Главной целью движения «Юнармия» является повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций, формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга.

Для достижения этих целей юнармейцы изучают историю страны, участвуют в спартакиадах по прикладным видам спорта и различных соревнованиях, принимают участие Парадах Победы.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Агитационно-пропагандистская акция «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» , Юнармия
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