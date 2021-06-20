20.06.2021 (05:00)
Юнармейцам провели экскурсию по музею дальней авиации в Саратовской области
В Энгельсском соединении дальней авиации, в рамках проведения военно-патриотического воспитания молодёжи организовали экскурсию в музеи дальней авиации приуроченную к 76-той годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.
В экскурсии приняли участие ученики подшефных юнармейских отрядов Энгельсского муниципального района.
Целью данного мероприятия являлась приобщение юношей к истории военных лет, а также популяризация подвигов героев, тружеников тыла дальней авиации в годы Великой Отечественной войны.
С большим интересом присутствующие рассматривали авиационную технику и слушали экскурсовода Сергея Воронова, который подробно рассказал о истории, этапах становления и развития дальней авиации, а также познакомил с основными направлениями её деятельности. По ходу рассказов акцентировал особое внимание на музейных экспонатах, личных вещах и наградах ветеранов.
Данное мероприятие прошло под руководством заместителя командира соединения по военно-политической работе гвардии полковника Руслана Ахметжанова.