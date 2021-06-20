20.06.2021 (04:30)

С начала 2021 года пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Забайкалье направлено в войска свыше 500 человек

С начала 2021 г. пунктом отбора граждан на военную службу по контракту в Чите в войска направлено более 500 человек, что на 5% выше показателей за аналогичный период прошлого года.

С целью повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в муниципальных районах Забайкальского края, в том числе среди выпускников учреждений среднего профессионального образования.

Для принятия объективных кадровых решений пункты отбора граждан на военную службу по контракту оснащены всеми необходимыми современными информационными технологиями.

Каждый кандидат, еще не выбравший воинскую специальность, сможет при помощи специальных компьютерных систем пройти интерактивные тесты, а также изучить вакантные должности из единой информационной базы пункта отбора.



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