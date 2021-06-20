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20.06.2021 (04:00)

Свыше 100 новобранцев соединения материально-технического обеспечения ВВО в Забайкалье приняли военную присягу

Более 100 новобранцев соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, приняли военную присягу.

Торжественная церемония началась с выноса государственного флага Российской Федерации и боевого знамени части. С принятием присяги молодых солдат поздравили командование части и сослуживцы. По сложившейся традиции с напутственными словами также выступили представители ветеранских и общественных организаций.

После торжественной церемонии прошла встреча командования с родителями солдат. Гости мероприятия также посетили музей подразделения, ознакомились с вооружением и экипировкой военнослужащих, а также оценили обслуживание в столовой, современную учебно-материальную базу и условия проживания военнослужащих в казарменных помещениях.

Отметим, что мероприятия состоялись с выполнением основных противоэпидемиологических мер.

Пресс-служба Восточного военного округа
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