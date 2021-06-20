20.06.2021 (03:30)

В рамках проведения МВТФ «Армия-2021» в Забайкалье гостям форума будет продемонстрирован современный автомат АК-12

международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» в Забайкальском крае на главной площадке масштабного мероприятия в парке Победы города Чита, военнослужащие подразделения специального назначения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) продемонстрируют современные образцы автоматического оружия. Так, посетители форума в рамках статического показа смогут увидеть и ознакомиться с техническими характеристиками 5,45 мм автомата Калашникова АК-12.

В настоящее время автомат является перспективным индивидуальным стрелковым оружием Вооруженных сил, обеспечивающим еще большую боевую эффективность стрелкового оружия, универсальность применения, точность и кучность стрельбы. Партия АК-12 не так давно поступила на вооружение подразделения спецназа, при этом активно используется на занятиях по основным предметам боевой подготовки, на тренировках и учениях различного уровня.

Помимо этого, в рамках демонстрации вооружения и военной техники гости масштабного мероприятия смогут посетить выставки с показом исторической техники и стрелкового оружия, боевой экипировки и современных приборов наблюдения, авиационных средств и беспилотных летательных аппаратов, современных образцов военной техники и технических средств состоящих на вооружении соединений и воинских частей ВВО.



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