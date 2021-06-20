20.06.2021 (03:00)

Военнослужащие Восточного военного округа в Приморье провели занятия для воспитанников военно-патриотических клубов

В профильном образовательно – оздоровительном лагере «Волна» в Приморском крае, военнослужащие инженерных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа провели показные занятия с воспитанниками военно-патриотических клубов.

С юношами и девушками были проведены занятия по строевой подготовке, ребят познакомили с вооружением, военной техникой и специальными средствами инженерных подразделений.

Более того, военнослужащие представили вниманию старшеклассников показательные выступления группы разминирования. После чего ребята приняли участие в военной игре, где участники обнаруживали муляжи взрывных устройств.



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