20.06.2021 (03:00)
Военнослужащие Восточного военного округа в Приморье провели занятия для воспитанников военно-патриотических клубов
В профильном образовательно – оздоровительном лагере «Волна» в Приморском крае, военнослужащие инженерных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа провели показные занятия с воспитанниками военно-патриотических клубов.
С юношами и девушками были проведены занятия по строевой подготовке, ребят познакомили с вооружением, военной техникой и специальными средствами инженерных подразделений.
Более того, военнослужащие представили вниманию старшеклассников показательные выступления группы разминирования. После чего ребята приняли участие в военной игре, где участники обнаруживали муляжи взрывных устройств.