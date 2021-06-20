20.06.2021 (02:00)

Военнослужащие 4 дивизии противовоздушной обороны посетили Главный храм Вооружённых Сил России

Военнослужащие 4 дивизии противовоздушной обороны объединения ПВО-ПРО на прошедших выходных посетили Главный храм Вооружённых Сил Российской Федерации, дислоцированный на территории парка «Патриот».

В ходе мероприятия военнослужащие почтили память русских воинов. Также был посещен музейный комплекс «Дорога памяти». Комплекс представляет посетителям иммерсивные залы с эффектом погружения в ключевые эпизоды Великой Отечественной войны. В заключение мероприятия военнослужащие дивизии посетили музей под открытым небом «Поле Победы», посвященный обороне Москвы в 1941 году.

Подобные мероприятия в объединении проводятся каждые выходные.

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