20.06.2021 (02:30)

В Дальневосточном ВОКУ впервые прошел отборочный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» среди юнармейцев Амурской области

На территории Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) впервые прошел региональный отборочный этап Всероссийских военно-спортивных соревнований «Победа», среди юнармейцев Амурской области. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Около пятидесяти самых достойных участников юнармейского военно-патриотического движения со всех районов Амурской области приняли участие в этом важном событии. Состязание прошло в шесть этапов, два из которых «Ратные страницы истории Отечества» и «Визитка» для проверки уровня интеллектуального развития участников.

На практическом этапе соревнований под названием «Эстафета» юнармейцы показали личные качества и командную сплоченность. Он начался с проверки строевой выправки участников, после чего команды соревновались в быстроте, силе, ловкости, выполнении нормативов по сборке и разборке автомата Калашникова, способности точно попасть в цель учебной гранатой.

Самый зрелищный этап - «Дорога победителей», прошел в финале соревнования. Здесь команды показали свои способности в спортивном ориентировании, отражении нападения условных диверсантов, оказании медицинской помощи.

По результатам соревнований, участники занявшие призовые места, были награждены кубками, грамотами и ценными призами.



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