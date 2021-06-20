20.06.2021 (01:00)

Экипажи ВТА приняли участие в международных учениях «Славянское братство-2021»

В рамках международных учений «Славянское братство-2021», которое проводилось на территории Российской Федерации экипажами военно-транспортной авиации была осуществлена выброска военной техники ВДВ.

С исходного аэродрома базирования в Тверской области самолет военно-транспортной авиации Ил-76МД совершил перелет на территорию проведения учений. После погрузки военной техники ВДВ экипажем было произведено десантирование больших грузов в условный район боевых действий.

По завершению десантирования лётчики возвратились на свой аэродром базирования.

Учения «Славянское братство» проводятся с 2015 года, и военно-транспортная авиация ежегодно принимает в них участие.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице