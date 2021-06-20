20.06.2021 (23:15)

На базе Улан-Удэнского гвардейского десантно-штурмового соединения проведена войсковая стажировка для школьников

В рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения на базе Улан-Удэнского гвардейского десантно-штурмового соединения проведена четырехдневная стажировка воспитанников оборонно-спортивного класса Воздушно-десантных войск Селенгинской школы №2 Кабанского района.

В мероприятии приняло участие 16 ребят допризывного возраста.

Режим проживания школьников был максимально приближен к армейскому. На все время стажировки для них был введен военный распорядок дня. Жили будущие призывники в казармах, питались в солдатской столовой. Кроме того, юноши получили уникальную возможность пообщаться с боевыми офицерами гвардейского соединения.

Практические занятия начались с изучения элементов строевой подготовки. В ходе урока уделялось внимание не только чётко поставленному шагу, но и разучиванию команд.

На протяжении сборов ребята знакомились с элементами огневой подготовки. Будущие защитники Отечества выполняли упражнения начальных стрельб из автомата Калашникова.

Учебные военные сборы включили в себя и тактическую подготовку. Школьники активно изучали карты, топографические знаки, азимуты и многое другое. Наибольший интерес у обучаемых вызвали ориентирование на местности с использованием карты и компаса. Определение правильного масштаба, сравнение карты с местностью, изучение основных понятий ориентирования на местности, тактики, определение сторон света без компаса.

Каждое утро юноши выходили на зарядку, привыкали к здоровому образу жизни. Кроме того, с каждым учеником проводилась отработка нормативов по физической подготовке. Все показатели учитывались по нормативам. Ребята сдавали бег на длинные и короткие дистанции, прыжки в длину и высоту, комплексное силовое упражнение.

В качестве дополнительных теоретических уроков ребятам преподавались основы оказания первой медицинской помощи, а также вопросы РХБ-защиты. В ходе занятий юноши отработали нормативы по одеванию противогаза и общевойскового защитного костюма.

Для юных гостей была проведена экскурсия по музею и учебному корпусу бригады. Кадеты смогли потренироваться на воздушно-десантном комплексе, предназначенном для подготовки парашютистов.

По итогам стажировки все участники были награждены грамотами, а наиболее отличившиеся командованием гвардейского соединения Воздушно-десантных войск были награждены медалями «За отличную службу».



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