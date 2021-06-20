20.06.2021 (23:00)

В Филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого состоялся выпуск офицеров и прапорщиков

19 июня 2021 года в торжественной обстановке в филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого состоялся 55 выпуск офицеров и 9 выпуск прапорщиков. Более 550 офицерам и 50 прапорщикам вручили дипломы и нагрудные знаки об окончании военного учебного заведения. Золотые медали и дипломы с отличием вручил заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Андрей Бурбин.

«Корпус стратегических ракетчиков принимает в свои ряды новое пополнение. Профессия защитника Отечества – достойный выбор жизненного пути», – обратился к выпускникам заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Андрей Бурбин.

В 2021 году 17 выпускников окончили филиал с медалью «За отличное окончание высшего военного образовательного учреждения Министерства обороны Российской Федерации» и более 60 выпускников с дипломом с отличием.

Особое внимание привлекло проведение торжественного воинского ритуала прощания выпускников с Боевым знаменем филиала академии. В завершение церемонии молодые офицеры и прапорщики отдали дань уважения родному учебному заведению, пройдя торжественным маршем по строевому плацу.

Подводя итоги обучения, можно с уверенностью сказать, что выпускники филиала Военной академии приобрели высокие знания методических навыков и умений, которые они с достоинством будут нести и преумножать в своих воинских частях и соединениях РВСН

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