20.06.2021 (22:30)

Противолодочные корабли «Нарьян-Мар» и «Онега» «уничтожили» подводную лодку в Белом море

Малые противолодочные корабли Беломорской военно-морской базы Северного флота «Онега» и «Нарьян-Мар» отработали комплекс противолодочных задач в Белом море. В морских полигонах боевой подготовки моряки-противолодочники выполнили поиск подводной лодки, слежение за ней и её атаку глубинными бомбами.

В качестве подводного противника выступил тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской», экипаж которого действовал на глубине, совершая манёвры уклонения от противолодочных кораблей.

В рамках выполнения противолодочных задач экипажи МПК «Нарьян-Мар» и «Онега» отработали стрельбу реактивными глубинными бомбами по условной подводной цели. Район проведения стрельб был заранее закрыт для судоходства.

Также в Белом море экипажи противолодочных кораблей выполнили частные учения по радиационной, химической и биологической защите, по связи и маскировке.

После выполнения всех поставленных учебно-боевых задач корабли прибыли в базу – город Северодвинск. На следующей неделе они продолжат совершенствовать боевую подготовку в морских полигонах.

Малые противолодочные корабли «Онега» и «Нарьян-Мар» относятся к модернизированному проекту 1124М, имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.



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